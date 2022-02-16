Москва, 16 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Детей в возраст от 6 до 11 лет, которые еще не сталкивались с коронавирусом SARS-CoV-2, невозможно обнаружить в столице России. Об этом 16 февраля заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей (6—11 лет. — RT), то детей, отрицательных по антителам к COVID-19, просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, глава Центра им. Гамалеи отметил, что были предложения искать таких детей подальше от Москвы и больших городов, однако это, по его мнению, это нереалистично в организационном плане.

Также Гинцбург уточнил, что в результате этого ученые вынуждены были внести изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что по заболеваемости и по заражению коронавирусной инфекцией Москва вышла на плато.