Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. На полигоне Цабал, расположенном в горном районе Абхазии, продолжаются плановые двусторонние ротные тактические учения с боевыми стрельбами, в которых задействовано 1,5 тыс. военнослужащих дислоцированной в регионе базы Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил России. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru На учениях в горах

пресс-служба ЮВО «На горном полигоне Цабал военнослужащие мотострелковых подразделений базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают ведение оборонительных действий, блокирование и уничтожение «противника» в горно-лесистой местности».

В ходе учений, в которых задействовано около 300 единиц боевой техники, включая самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», разведывательные машины «Дозор» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10», военнослужащие также отработают поиск и уничтожение диверсионных групп противника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полигоне Цабал стартовали плановые учения с боевыми стрельбами, в которых задействовано 1,5 тыс. военнослужащих дислоцированной в регионе базы ЮВО.

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