Симферополь, , 10:21 — REGNUM Бомбовый удар по десантному отряду условного противника нанесли во время учений по обороне полуострова Крым бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. Об этом 15 февраля сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Истребители Су-27 Mil.ru

«В ходе проведения учения по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что во время разведки беспилотники «Форпост» и «Орлан» обнаружили в акватории Черного моря десантный отряд кораблей условного противника, после чего передали указание на цель самолетам Су-24 и Су-27, нанесшим по уловному противнику удар и отработавшим преодоление его систем ПВО.

Отмечается, что десантный отряд условного противника имитировали большие десантные корабли и ракетные катера ЧФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стрельбы по артиллерийским целям, имитировавшим артиллерию условного противника, провели на полигоне Опук в Крыму расчеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град».