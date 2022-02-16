Сухум, , 08:01 — REGNUM В Абхазии в течение суток 15 февраля в ходе 673 исследований выявили 389 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 227 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 49 524 носителя SARS-CoV-2. Из них 40 762 человек признали выздоровевшими, в том числе 340 — за последние сутки. За всё время 624 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 327 носителей SARS-CoV-2 в результате 581 исследования. За сутки зарегистрировали три смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 422 человека.