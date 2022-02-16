Кишинёв, , 07:56 — REGNUM В Молдавии с 16 февраля сняли общий «красный код» эпидемиологической опасности и ввели дифференцированный подход в каждом районе в зависимости от показателей распространения коронавируса. Информацию об этом распространила национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

В ресторане 3dman_eu

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Также отменяется правило показывать на входе в торговый центр ковид-паспорт, если в районе не действует «красный код». При этом документ всё ещё нужно предъявлять в кафе и ресторанах, на культурных и спортивных мероприятиях.

Требование работать удалённо сохраняется при действии в районе «красного» или «оранжевого» кодов. Проведение свадеб, поминок и других подобных мероприятий запрещено только при «красном коде».

Кроме того, в Кишинёве с 16 февраля отменили часть карантинных ограничений для ресторанов, кафе и баров. Отменили требование закрывать заведения в 22:00. Кроме того, заполнять залы можно полностью, а не на 50%, как раньше.

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