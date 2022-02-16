Канберра, , 07:42 — REGNUM Власти Австралии призывают Запад продолжать переговоры с Россией на высоком уровне по ситуации вокруг Украины, заявила австралийский министр иностранных дел Марис Пейн 16 февраля в эфире телеканала 7NEWS.

Флаг Австралии DO'Neil

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По ее словам, в Канберре надеются, что военного конфликта на российско-украинской границе удастся избежать, и Украина не столкнется с угрозой ее суверенитету и территориальной целостности. Пейн также сообщила, что австралийские власти и партнеры Австралии готовят новые санкции против России в случае «нападения» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ «может отказаться от вторжения» на украинскую территорию.

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