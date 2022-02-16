Токио, , 07:33 — REGNUM Власти Японии намерены ослабить правила въезда на территорию страны, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предполагается, что максимальное число иностранцев, которым разрешено въехать на японскую территорию, будет постепенно повышаться. В частности, его увеличат с 3500 человек до 5000 в марте 2022 года, если будет благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Также правительство Японии рассматривает возможность отмены обязательного семидневного карантина по приезду в страну, если у путешественника в наличии сертификат, подтверждающий прохождение ревакцинации, а также отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекцией.

Агентство отмечает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может объявить свой план по постепенному снятию ограничительных мер уже 17 февраля на пресс-конференции.