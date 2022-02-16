Куала-Лумпур, 16 февраля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 32 180 человек. Также за минувшие сутки в королевстве выявили еще 22 133 носителей SARS-CoV-2. Причем 22 053 человека заразились непосредственно на территории страны, еще 80 прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Малайзии достигло 3 083 683.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числится 182 965 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 194 пациента находятся в палатах реанимации, из них 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.