Пекин, 16 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. По данным оргкомитета зимней Олимпиады, за последние сутки среди лиц, прибывших на Игры в Пекин, выявлено два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета.

COVID-19

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Всего на соревнования в Китай 15 февраля прибыл 31 человек из категории «представители других заинтересованных сторон». Спортсмены и члены официальных делегаций в этот день в Пекин не прилетали. При проведении ПЦР-тестирования COVID-19 диагностировали у двух человек.

Как сообщало ИА REGNUM, организация пекинской зимней Олимпиады по принципу «замкнутого контура», когда спортсмены не имеют контактов с местным населением, полностью себя оправдала.