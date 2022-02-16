Буэнос-Айрес, 16 февраля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Аргентины 15 февраля сообщили о 18 573 новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки. Умерли 236 пациентов с COVID-19, в результате чего общее число официально зарегистрированных смертей в стране достигло 124 585.

Иван Шилов ИА REGNUM Аргентина

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Как сообщает аргентинское новостное агентство La Gaceta, с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 8 766 174.

В отделениях реанимации находятся 1884 пациентов с коронавирусом, при этом процент занятости взрослых больничных коек в стране составляет 44,6% в целом по стране и 42,2% в столичном регионе.