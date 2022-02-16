Лима, , 07:09 — REGNUM Министр здравоохранения Перу Эрнан Кондори вечером 15 февраля заявил, что смертность от COVID-19 в ходе третьей волны эпидемии коронавируса в Перу составила менее 1 процента, то есть 0,66%. Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andina.

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«Летальность от COVID-19 во время третьей волны составляет 0,66%. Это серьезный спад по сравнению с первой и второй волнами, когда летальность составляла 8,84% и 9,11% соответственно», — отметил министр.

Политик подчеркнул, что снижение смертности является результатом напряженной работы, проделанной министерством здравоохранения во время кампании по вакцинации против COVID-19.

Заявление Кондори было сделано в ходе заседания Комиссии по здравоохранению Конгресса Перу, не котором он представил ключевые направления работы министерства и основные меры борьбы с коронавирусом в период третьей волны эпидемии.

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