Сантьяго, 16 февраля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Министерство образования Чили 15 февраля сообщило о том, что в результате обследования 75 710 образцов было выявлено 22 845 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2125 меньше, чем неделю назад. Сообщается о 32 новых летальных исходах среди пациентов с COVID-19.

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Чилийское новостное агентство Emol сообщает, что в отделениях интенсивной терапии находятся 880 пациентов COVID-19, еще неделю назад их было 652. Из них 695 находятся на искусственной вентиляции легких (14 февраля к ИВЛ подключили 258 человек). В то же время число активных случаев составляет 128 120, что на 4 960 меньше, чем неделю назад.

Общее количество смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 40 698. С начала пандемии в Чили заразились SARS-CoV-2 2 677 692 человека, из них 2 501 759 считаются выздоровевшими.