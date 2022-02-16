Женева, Швейцария, 16 февраля, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 выросло на 4% за неделю, в сравнении с предыдущими семью днями. Об этом 16 февраля свидетельствуют данные еженедельного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как указано в документе, в период с 7 по 13 февраля число новых подтверждённых случаев инфицирования снизилось на 19% по сравнению с предшествующей неделей, а число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 выросло на 4%. За прошедшие семь дней более 16 млн человек заразились коронавирусной инфекцией, умерли более 74 тыс. человек, заболевших COVID-19.

По состоянию на 19:50 мск 15 февраля ВОЗ получила сведения о 412 351 279 инфицированных и 5 821 004 умерших с начала пандемии. Самое большое число новых случаев заражения за неделю было выявлено в России (1 323 391). На втором месте по этому показателю Германия (1 322 071), затем США (1 237 530), Бразилия (1 009 678) и Франция (979 228).

По числу умерших от последствий COVID-19 за неделю на первом месте США (17 225). Затем следуют Индия (6 686), Бразилия (6 658), Россия (4 834) и Мексика (2 530).

Ранее ИА REGNUM сообщало о числе инфицированных коронавирусом, выявленных в мире за сутки.