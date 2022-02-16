Вильнюс, , 06:06 — REGNUM Военная группа литовских специалистов по противовоздушной обороне будет направлена на Украину для обучения украинских военнослужащих, 15 февраля сообщило на своем сайте командование армии Литвы.

ПЗРК Stinger The National Guard

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Литовская сторона должна будет поделиться опытом, который касается использования американских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, переданных Киеву Вильнюсом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января министерство обороны Литвы объявило о планах передать украинским вооруженным силам 24 комплекта портативных тепловизоров, стоящих на вооружении литовской армии. 2 февраля депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что во второй декаде февраля на Украину из Литвы поступит партия американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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