Новосибирск, 16 февраля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области будет объявлено об очередном этапе снятия антиковидных ограничений. Какие — станет известно в понедельник, 21 февраля, сообщил в ходе спецвыпуска «Вести Новосибирск» на телеканале «Россия 1» губернатор Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, что ранее министр здравоохранения области Константин Хальзов рассказал, что кол-центры отмечают заметное снижение числа обращений новосибирцев по коронавирусу.

Кроме того, губернатор Андрей Травников поручил членам новосибирского правительства подготовить предложения о поэтапной отмене действующих ограничений с учётом благоприятных прогнозов.