Веллингтон, , 05:22 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили рекордное количество локальных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 1160, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, 861 инфицированный выявлен в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения COVID-19 на новозеландской территории. Остальных зараженных выявили в других регионах Новой Зеландии. Также 43 инфицированных выявили на границе при въезде в страну.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом все находятся в стабильном состоянии, перевод в реанимацию им не потребовался. Отмечается, что уже 95% взрослого населения полностью прошли вакцинацию против COVID-19 в Новой Зеландии.