Оттава, , 05:02 — REGNUM Граница между провинцией Манитоба (Канада) и штатом Северная Дакота (США) будет разблокирована протестующими канадскими дальнобойщиками до окончания 16 февраля. Об этом 15 февраля сообщает телеканал CBC.

Конвой свободы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что заблокированная в этом месте уже шесть дней канадско-американская граница будет освобождена на основании достигнутого соглашения между дальнобойщиками и полицией.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал протестующих против коронавирусных ограничений дальнобойщиков возвращаться домой. В связи с тем, что власти Канады применили закон о ЧС, он назвал продолжающиеся уже третью неделю протесты «нелегальной деятельностью».

Как сообщало ИА REGNUM, глава полиции столицы Канады Оттавы Питер Слоли принял решение уйти в отставку на фоне протестов канадских дальнобойщиков.

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