Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Россия «может решить не вторгаться» на территории Украины, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд агентству Al-Jazeera.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

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«Они могут принять решение не вторгаться, но я знаю, что они продолжат угрожать безопасности Украины и угрожать ее суверенитету, если мы не найдем пути решения проблем безопасности, которые, как они заявляют, есть в регионе», — заявила она.

При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что не знает, что может предпринять Москва. Она добавила, что Вашингтон продолжит склонять Россию к решению ситуации дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы может напасть на Украину в течение недели. При этом США, Великобритания, Германия и Франция уже готовят новый пакет антироссийских санкций.