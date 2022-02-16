Москва, 16 февраля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Переговоры по вопросам гарантий безопасности, которые являются приоритетными для страны, будет продолжать вести Россия. Соответствующее заявление сделал 15 февраля посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью популярной программе Porta a porta первого канала государственного итальянского телевидения RAI.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

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Разов отметил, что, согласно заявлениям руководителей западных государств, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, вхождение Украины в состав НАТО не является актуальным вопросом. Однако, по мнению дипломата, гарантий на сегодняшний день нет, поэтому Россия намерена продолжать переговоры по вопросам гарантий безопасности, которые являются приоритетными для страны.

Российский посол в Италии уточнил, что «предсказания сценариев войны» на территории Украины осознанно и сильно раздуты с совершенно определенными целями. Дипломат указал, что в районах, близких к российско-украинской границе, ежегодно проводятся военные учения.

Также Разов пояснил, что вопросы о поставках газа не имеют под собой никакой политической подоплёки, они регулируются на основе коммерческих договоров компаниями-операторами из России и Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Россию и страны Запада вести переговорный процесс, не используя язык оружия.