Берлин, 16 февраля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Россию и страны Запада призвал не использовать при переговорном процессе язык оружия президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 15 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

Kuebi Франк-Вальтер Штайнмайер

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Единственным успешным путём в противовес языку оружия Штайнмайер назвал серьёзные переговоры. Президент Германии отметил, что и России, и странам Запада необходимы выдержка и терпение.

Штайнмайер уточнил, что в случае, если Россия захочет вести переговоры, то от неё нужны «чёткие сигналы» о деэскалации, учитывая то количество военнослужащих и техники, которое скопилось возле границы с Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал исключать «акта военной агрессии» России против Украины на текущей неделе.