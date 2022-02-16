Тбилиси, 16 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Клубная индустрия в Грузии возобновит свою деятельность с 5−6 марта, сообщает 15 февраля грузинский телеканал «Формула».

Цитата из к/ф «Лихорадка субботнего вечера». Реж. Джон Бэдэм. 1977. США На дискотеке

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Решение об этом было принято Межведомственным советом. В то же время остаётся в силе ограничение, согласно которому в клубы будет допущено лишь 60% от возможного максимального количества гостей.

«Как известно, пик распространения штамма «Омикрон» перешел в нисходящую фазу, поэтому с марта, с учетом стабилизации ситуации, было сочтено возможным восстановить функционирование ночных клубов», — говорится в постановлении грузинского правительства.

С тех пор, как в Грузии началась пандемия коронавируса, клубы были закрыты и до сих пор, за некоторыми исключениями, не могли работать. Из-за пандемии правительство неоднократно откладывало открытие клубов, несмотря на то, что другие учреждения продолжали работать в условиях ограничений.

Напомним, что в число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 480 841 человека. 15 628 человек умерло.