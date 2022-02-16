Тегеран, 16 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 15 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 134 053, причем 167 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 167 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 134 053 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана во вторник.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 25 034 новых случая заражения COVID-19, при этом 2768 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 351 542 пациента из общего числа 6 860 255 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 3489 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 61 727 179 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 877 715 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.