Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Возможность акта «военной агрессии» России против Украины в течение текущей недели не исключил госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление политик сделал 15 февраля в интервью телеканалу France 24.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», — пояснил Блинкен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США обсудил с с главами МИД Германии, Франции и Великобритании возможное введение нового пакета санкций против России на случай обострения ситуации на Украине. При этом все участники беседы подтвердили намерение отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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