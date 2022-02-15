Вашингтон, 16 февраля, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Германии, Франции и Великобритании возможное введение нового пакета санкций против России на случай обострения ситуации на Украине. Об этом заявил глава пресс-служба американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По его словам, переговоры Блинкена были направлены на «дальнейшую координацию с целью того, чтобы Россия понесла колоссальные издержки в случае вторжения на Украину». При этом все участники разговора подтвердили свои намерения отстаивать суверенитет Украины, а также совместно бороться с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пообещал остановить «Северный поток — 2» в случае якобы военной агрессии России на Украине. Он также пообещал мощнейшие санкции против Москвы по вопросам экспортного контроля.