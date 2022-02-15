Иерусалим, 16 февраля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Граждане Израиля, находящиеся на Украине, должны как можно скорее покинуть территорию указанной страны из-за «угрозы эскалации». Об этом 15 февраля сообщило на своем сайте израильское министерство иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

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В ведомстве отметили, что дипломатическое представительство Израиля в Киеве во главе с послом Михаэлем Бродским продолжает оказывать консульские услуги. Кроме того, еще одна группа израильских дипломатов направлена в украинский город Львов для «подготовки к возможному перемещению посольства».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля крупнейшая авиакомпания Израиля «Эль-Аль» объявила об увеличении числа рейсов на Украину для вывоза граждан США с ее территории.