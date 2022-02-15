Рига, 16 февраля, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Экс-главе минздрава Латвии Илзе Винькеле предъявила обвинение в бездействии государственного должностного лица при закупке вакцин от коронавируса прокуратура страны. Об этом 15 февраля сообщает телеканал LTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Прокурор Гинтс Берзиньш не стал комментировать данное дело, сославшись на тайну следствия, которая должна быть соблюдена до конца разбирательств. Сама Винькеле также воздержалась от комментариев, подтвердив лишь свою готовность сотрудничать с прокуратурой.

Уголовный процесс о возможном бездействии должностных лиц при закупке вакцин от коронавируса прокуратура Латвии начала в мае 2021 года. При первой закупке вакцин от COVID-19 Латвии было предложено приобрести до 860 тыс. доз препарата от компании Pfizer/BioNTech, однако власти приняли решение закупить только 97,5 тыс. доз. Позднее Латвия могла подать заявку на 430 тыс. доз вакцины, но власти ограничились только 100 тыс. доз. Это привело к дефициту вакцин и проблемам с планом массовой вакцинации от коронавируса. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в январе 2021 года выразил недоверие Винькеле, которую сменил на её посту главы минздрава Даниэльс Павлютс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Латвия определилась с датой начала отмены ограничений по коронавирусу.