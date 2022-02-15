Ханой, 16 февраля, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Вьетнам официально отменил ограничительные меры для авиаперелетов, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вьетнамского управления гражданской авиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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По данным ведомства, все ограничительные меры для пассажирских перевозок по международным маршрутам отменяются. Тем не менее при въезде в республику приехавшим будет необходимо соблюдать карантинные меры, действующие из-за роста заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме. В настоящее время управление ведет переговоры с иностранными авиаперевозчиками, чтобы возобновить выполнение международных рейсов.

Также ведомство планирует постепенно увеличивать интенсивность международных авиаперевозок в стране. При этом власти Вьетнама намерены урегулировать меры для путешественников, чтобы не допустить новых вспышек COVID-19.