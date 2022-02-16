Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Начала работы российского трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2») обещал не допустить президент США Джозеф Байден в случае начала «военной агрессии» России против Украины. Об этом 15 февраля заявил сам американский лидер в ходе своего выступления в Белом доме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Президент США заявил, что объединит весь мир в случае, если Россия «предпримет шаги» против Украины, и все союзники и партнёры США введут мощные санкции в отношении Москвы в сфере экспортного контроля.

«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги», — сказал президент США.

Касательно «СП-2», американский лидер добавил, что в случае «вторжения» России на Украину, трубопровод не начнёт свою работу.

При этом Байден допустил возможность, что санкции в отношении России могут сказаться на ценах на топливо в США.

«Если Россия решит вторгнуться, то мы столкнемся с последствиями и у себя дома. Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов», — пояснил глава США, отметив, что если такую цену не заплатить сейчас, то в дальнейшем она только возрастёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, власти США не собираются оказывать давление на украинские власти, чтобы Украина стала членом НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Псаки заявила, что США не будут давить на Киев по вопросу вступления в НАТО