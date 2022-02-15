Вашингтон, 16 февраля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Начала работы российского трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2) обещал не допустить президент США Джозеф Байден в случае начала «военной агрессии» России против Украины. Об этом 15 февраля заявил сам американский лидер в ходе своего выступления в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Президент США заявил, что объединит весь мир в случае, если Россия «предпримет шаги» против Украины, и все союзники и партнёры США введут мощные санкции в отношении Москвы в сфере экспортного контроля.

«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги», — сказал президент США.

Касательно СП-2 американский лидер добавил, что, в случае «вторжения» России на Украину, трубопровод не начнёт свою работу.

При этом Байден допустил возможность, что санкции в отношении России могут сказаться на ценах на топливо в США.

«Если Россия решит вторгнуться, то мы столкнемся с последствиями и у себя дома. Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов», — пояснил глава США, отметив, что если такую цену не заплатить сейчас, то в дальнейшем она только возрастёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, власти США не собираются оказывать давление на украинские власти, чтобы Украина стала членом НАТО.