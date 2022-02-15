Москва, 16 февраля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Объективных причин и оснований для обвинения России в якобы планах напасть на Украину нет, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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"Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. И неудивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Матвиенко добавила, что вся информационная кампания Запада против России основана лишь на измышлениях. Она отметила, что Москва сделает все, чтобы война с Киевом не произошла. Также Матвиенко заявила, что все проблемы в российско-украинских отношениях можно урегулировать политическими средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен давить на Украину для вступления в НАТО. По ее словам, такая политика применяется США не только по отношению к Киеву, а и к другим странам.