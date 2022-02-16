Ханой, , 01:20 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 31 814 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что 31 787 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. При этом вспышки заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 62 регионах страны.

Тем не менее наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сложилась во вьетнамской столице Ханое — там за 15 февраля выявили 3 972 носителей SARS-CoV-2. Также большое число зараженных выявили в провинции Хайзыонг и городе Хайфон.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 2 572 087. Уже смогли выздороветь более 2,24 млн жителей республики, еще 39 122 пациента с болезнью не справились и скончались.