Рим, 15 февраля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. С 15 февраля 2022 года граждане Италии старше 50 лет, у которых «антикоронавирусного супер-сертификата», не могут ходить на работу.

Италия

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Для нарушителей предусмотрены штрафы от 600 до 1500 евро, для из работодателей — от 400 до 1000 евро.

Сохранение зарплаты для тех, кто не посещает работу из-за отсутствия сертификата, не предусмотрено. По данным национальных СМИ, число потенциальных штрафников — около полумиллиона.

По данным на15 февраля, в Италии умерли151 684человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на388(днем ранее — на281). Число подтвержденных носителей выросло на70 852(днем ранее — на28 630). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 205 474 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 550 410человек (на40 205 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,8 миллионачеловек (более 81% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений, прежде всего в части нахождения в общественных пространствах под открытым небом.