Штат Нью-Йорк, США, , 02:38 — REGNUM Министр иностранных дел Албании и бывший министр обороны страны Ольта Джачка 15 февраля заявила в эфире телепередачи Opinion, что Албания никак не сможет защитить своих граждан на Украине в случае войны с Россией.

Подписание соглашения о передаче вертолетов на авиабазе в Фарке послом США в Албании Юри Ким и министром обороны Албании Ольтой Джачкой ATA, албанское государственное новостное агентство

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В настоящий момент Джачка и премьер-министр Албании Эди Рама находятся в Нью-Йорке с официальным визитом.

Ольта Джачка «Все попытки найти дипломатическое решение до сих пор не увенчались результатом. Речь идет о ситуации настолько же переменчивой, насколько и непредсказуемой. Мы, как и другие союзники по НАТО или ЕС, надеемся, что войны не будет, но война — это реальная возможность».

Около 50 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины из-за опасений о начале войны с Россией.

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