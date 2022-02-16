Штат Нью-Йорк, США, 16 февраля 2022, 02:38 — REGNUM Министр иностранных дел Албании и бывший министр обороны страны Ольта Джачка 15 февраля заявила в эфире телепередачи Opinion, что Албания никак не сможет защитить своих граждан на Украине в случае войны с Россией.
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В настоящий момент Джачка и премьер-министр Албании Эди Рама находятся в Нью-Йорке с официальным визитом.
Около 50 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины из-за опасений о начале войны с Россией.
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