Донецк, , 23:42 — REGNUM Обстрел окрестностей села Заиченко (ДНР) устроили ВСУ вечером 15 февраля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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Украинские боевики стреляли из гранатомётов, выпустив три снаряда. Они вели обстрел со стороны села Водяное к востоку от Мариуполя.

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Напомним, за сутки 14 февраля ВСУ четыре раза обстреляли ДНР. В ЛНР сегодня, 15 февраля, под обстрелом украинских боевиков погиб военнослужащий.

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