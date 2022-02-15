Рим, , 23:23 — REGNUM В 2020 году из-за вызванного коронавирусом роста смертности пенсионные расходы итальянского государства сократились на 1,1 млрд евро, сообщили в Национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) во вторник, 15 февраля.

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По предварительным подсчетам, за 10 лет (с 2020 по 2029 год) «экономия» составит 11,9 млрд евро.

По данным на 15 февраля, в Италии умерли 151 684 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 388 (днем ранее — на 281). Число подтвержденных носителей выросло на 70 852 (днем ранее — на 28 630). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 205 474 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 550 410 человек (на 40 205 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,8 миллиона человек (более 81% граждан страны).