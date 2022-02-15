Брюссель, 15 февраля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Украинские власти направили в НАТО запрос международной помощи, сообщили 15 февраля в пресс-службе альянса. Помощь может потребоваться в случае наступления «крупномасштабной чрезвычайной ситуации».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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В альянсе заявили, что на Украине госслужба чрезвычайных ситуаций начала готовиться «к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера». При этом Киев предполагает, что в случае таких ситуаций может быть затронуто «гражданское население» страны.

«В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», — отметили в НАТО, добавив о просьбе со стороны Киева предоставить военную технику, включая средства разминирования.