Тирана, , 22:57 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2789 человек выявили 449 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране три пациента с COVID-19, выздоровели ещё 884. Об этом сообщило вечером 15 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, белые колонны Albinfo

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 268 940 случай заражения коронавирусом, 257 975 человек излечились, скончались 3423 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 105 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7542, это число в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 2443 — приходится на Тирану.

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