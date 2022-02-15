Приштина, , 22:40 — REGNUM В Косово 15 февраля в результате исследования 3139 образцов выявили 373 носителя коронавируса. Признаны излечившимися в крае 1710 человек, за сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово (сс) Adlum Ramadani

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 222 351 случай заражения, 21 022 пациента излечились, 3078 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние 10 дней снижается и составляет 9461. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 811 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 802 978 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 94 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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