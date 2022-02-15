Париж, , 22:30 — REGNUM С осуждением возможного признания Россией ДНР и ЛНР выступает французское руководство, заявил 15 февраля глава МИД республики Жан Ив Ле Дриан на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания Франции.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

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Комментируя обсуждаемую в России инициативу признать республики Донбасса, глава французской дипломатии заявил, что такой шаг Москвы стал бы «посягательством на суверенитет Украины».

Ле Дриан «Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушение без применения оружия единства и территориальной целостности Украины».

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