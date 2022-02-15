Париж, 15 февраля 2022, 22:30 — REGNUM С осуждением возможного признания Россией ДНР и ЛНР выступает французское руководство, заявил 15 февраля глава МИД республики Жан Ив Ле Дриан на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания Франции.
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Комментируя обсуждаемую в России инициативу признать республики Донбасса, глава французской дипломатии заявил, что такой шаг Москвы стал бы «посягательством на суверенитет Украины».
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