Париж, 15 февраля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. С осуждением возможного признания Россией ДНР и ЛНР выступает французское руководство, заявил 15 февраля глава МИД республики Жан Ив Ле Дриан на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания Франции.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

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Комментируя обсуждаемую в России инициативу признать республики Донбасса, глава французской дипломатии заявил, что такой шаг Москвы стал бы «посягательством на суверенитет Украины».