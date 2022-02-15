Женева, Швейцария, 15 февраля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 1 469 326 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 7351 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 412 351 279 носителей вируса, подтверждено 5 821 004 случая смерти от заболевания.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 1 655 116 выявленных инфицированных и 8654 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.