Москва, 15 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Британское руководство в очередной раз портит собственную репутацию, говорится в видеообращении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она 15 февраля опубликовала в своём телеграм-канале.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

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Комментируя очередные прогнозы Лондона о «вторжении» на Украину, которое якобы готовит Россия, Захарова напомнила, как в Москве глава британской дипломатии Элизабет Трасспоказала свою неграмотность.

Захарова «Как мы понимаем, глава МИД Британии Лиз Трасс не сдаётся, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон. Это, конечно, окормление своих местных журналистов и таблоидов — средств массовой дезинформации Британии».

Российский дипломат обратила внимание на новый «прогноз» The Sun, который сделан, «видимо, тоже с подачи Форин-офиса, а может быть, Даунинг-стрит». Уточняется дата и время, когда «состоится точно, наверняка, хайли-лайкли, может быть, неминуемо вторжение России на Украину».

Захарова «Поэтому официоз британский просто не может позволить себе, для них это будет дорого стоить, вот так распрощаться со своей версией, которую они скормили своим средствам массовой дезинформации. И поэтому пытаются спасти лицо неуклюжим способом».

Она добавила, что англосаксонский дуэт (США и Британия) своими же действиями «разрушил своё детище в виде новой украинской власти».