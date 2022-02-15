Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Американская компания Tyson Foods позволила полностью вакцинированным сотрудникам на некоторых предприятиях перестать носить маски, однако на мясокомбинатах ограничения продолжат действовать, сообщает 15 февраля Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мясоперерабатывающая компания присоединилась к таким крупным фирмам, как Amazon и Walmart, отказавшимся от требования о ношении масок для сотрудников.

Руководство Tyson заявило, что новая политика распространяется на сотрудников предприятий, не инспектируемых министерством сельского хозяйства США.

Мясокомбинаты, в свое время ставшие очагом вспышек COVID-19, инспектируются министерством сельского хозяйства.

Напомним, что в пяти штатах США в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 намерены смягчить требования по обязательному ношению медицинских масок.