Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Обращение американского президента Джо Байдена к согражданам на тему Украины состоится 15 февраля в 23:30 мск. Об этом сообщили в Белом доме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что обращение будет кратким: американский лидер намерен изложить позицию Вашингтона на действия России относительно Украины — с учётом «новой информации».

В американской администрации добавили, что неоднократно предлагали России решить вопрос, касающийся Украины, дипломатическим путём. И что и сейчас американское руководство «открыто для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне».

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