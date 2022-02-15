Москва, 15 февраля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Канцлер Германии откупается от Украины и от США, выделяя Киеву кредиты на сотни миллионов евро. Об этом 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

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«Итогом визита Олафа Шольца в Киев стал ряд важных заявлений и умолчаний со стороны немецкого канцлера», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Шольц откровенно откупается от Украины, выделяя ей 150 млн. евро в виде несвязанного финансового кредита, а также выражая готовность выделять такие кредиты и в дальнейшем. Также он откупается и от претензий со стороны Украины и США в адрес «Северного потока — 2», отметил Борисов.

Напомним, что ранее в Киеве прошли переговоры канцлера Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским.