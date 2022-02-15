Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге достиг 100 процентов, с учетом доли переболевших и вакцинированных горожан. Такое мнение 15 февраля высказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Елена Молчанова ИА REGNUM Андрей Сарана в госпитале «Ленэкспо»

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«Если говорить о коллективном иммунитете — мы достигли 100%», — сказал чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, это подтверждает и динамика распространения COVID-19. Если неделю назад суточная заболеваемость составляла около 20 тысяч человек, то сейчас снизилась до чуть более 7 тысяч.

«Неделю назад <…> госпитализаций было на 27,5% больше, чем сегодня у нас было госпитализировано за сутки», — сказал Андрей Сарана.

В больницах с гриппом, ОРВИ и пневмониями сегодня находятся 253 тысячи человек, а неделю назад их было 298 тысяч. Продолжается и вакцинация от коронавируса.

«На сегодняшний день ревакцинировано у нас чуть более, чем 240 тысяч человек», — сказал представитель комздрава Петербурга.

По его словам, большое число вакцинированных и ревакцинированных позволило Петербургу достичь 100%-но коллективного иммунитета.

В то же время о снятии всех ограничений говорить пока рано, в том числе в связи с пока сохраняющейся высокой цифрой больных в стационарах.