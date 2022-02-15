Москва, 15 февраля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Президент Германии не пытался испортить визит канцлера Германии в Россию. Об этом 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Франк-Вальтер Штайнмайер

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«Нет, Франк-Вальтер Штайнмайер не пытается испортить визит Олафа Шольца, он просто занимается риторикой «от нечего делать». Он должен надувать щеки и показать важность собственной персоны», — заявил эксперт.

Франк-Вальтер Штайнмайер, безусловно, помнит, что под украинским соглашением оппозиции с Виктором Януковичем от 2014 года в качестве гаранта этого соглашения стоит в том числе и его личная подпись, отметил политолог. Поэтому Штайнмайер лично несет ответственность за вооруженный переворот на Украине, который случился буквально на следующий же день после подписания этого соглашения, уверен Борисов.

«И сейчас такое впечатление, что он хочет вымарать из памяти, забыть и снять с себя ответственность за тот позорный шаг, когда ни один из трех гарантов, в том числе и Штайнмайер, ничего не сделали, чтобы реализовать гарантии, заложенные в этом соглашении», — заключил эксперт.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил вину за рост напряженности в Европе на Россию.