Москва, , 19:58 — REGNUM Американской стороне не следует накалять украинскую тему. Об этом заявил 15 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

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Как сообщили в пресс-службе российского МИД, Блинкен 15 февраля связался с Лавровым по телефону. Российская стороны указала на то, что нужно вместе продолжать работу «в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности», о чём и было условлено на переговорах 12 февраля российским и американским президентами.

«Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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