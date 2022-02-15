Скопье, 15 февраля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Северной Македонии 15 февраля в результате обследования 4047 образцов выявили 1269 новых носителей коронавируса, из них 162 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 848 случаев выздоровления.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

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По последним данным, за сутки в стране скончались 14 пациентов с COVID-19. За этот же период было зарегистрировано 11 произошедших ранее летальных исходов.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 288 750 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8793, 269 862 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 10 095 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.