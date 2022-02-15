Асунсьон, , 19:30 — REGNUM В Парагвае за последние сутки в результате анализа 5503 образцов выявлено 1880 новых носителей коронавируса, общее число выявленных инфицированных возросло до 626 355 человек. Об этом сообщает 14 февраля новостное агентство Ultima Hora со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Асунсьон. Парагвай FF MM

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За сутки в стране зарегистрировано 59 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. 30 из них приходится на женщин и 29 — на мужчин. 45 из умерших были старше 60 лет, из них 11 прошли полный курс вакцинации, 10 не завершили его и 24 не были вакцинированы вовсе. Общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 17 964 человек.

На сегодняшний день 969 человек госпитализированы с симптомами заболевания, 191 из них находятся в отделении реанимации. Что касается последней группы, 86 таких пациентов не вакцинированы, 41 получил неполную дозу и 64 прошли полный цикл вакцинации.

Минздрав Парагвая также зарегистрировал 4850 новых выздоровевших пациентов, при этом с начала пандемии выздоровели уже 577 596 человек.

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